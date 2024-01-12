Дети тюменских участников СВО провели каникулы в Москве

Фото - пресс-служба Комитета по туризму города Москвы.

Дети участников СВО из Тюменской области отдохнули в столице в новогодние праздники в числе 400 ребят из 23 регионов страны.

В Москве дети гостили по приглашению мэра Собянина во время каникул. Участниками туристической поездки стали школьники от 12 до 15 лет, среди которых дети многодетных и социально незащищенных семей, дети участников СВО, а также победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

В Москве юные гости посетили новогодние представления в Кремле и Гостином дворе, Дарвиновский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы; парк "Зарядье"; международную выставку-форум "Россия".

Насыщенная программа пребывания детей в столице организована в рамках образовательно-туристического проекта "Город открытий".