Тюменцам рассказали, почему у каждого года есть свой цвет и символ

Восточный календарь основан на движении и положении небесных тел, а именно Луны, Солнца и Юпитера. Также этот концепт является одним из ключевых в китайской культуре.

– Китайский гороскоп зародился более двух тысяч лет назад и базируется на цикличности времени, представленной в виде двенадцати знаков, соответствующих годам. Эти знаки – Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья – считаются животными, которые символизируют определенные качества и характеристики, – рассказала астролог и психолог Екатерина Мудрова.

Китайский гороскоп уделяет большое внимание цикличности времени, балансу пяти элементов – дерева, огня, земли, металла и воды, а также принципу Инь и Ян – концепции баланса и гармонии, сообщает Тюменская область сегодня.