Спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени увеличился более чем на 20 процентов

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени вырос на 21 % за год. Средняя ставка найма составляет 21 тыс. рублей, а количество арендных однокомнатных квартир уменьшилось на 9 %, подчистили аналитики Авито Недвижимости.

С ноября 2022 года по ноябрь 2023 года спрос на аренду квартир в среднем увеличился на 10 %. Сильнее всего – на 27 % интерес вырос к самому доступному жилью – студиям. А предложений на платформе стало меньше на 4 %.

"Спрос на долгосрочную аренду квартир сейчас растет из-за снижения доступности ипотеки. Значительное количество тех, кто хотел покупать жилье, вынуждены переключиться на рынок аренды, поэтому поднимаются ставки найма и сокращается предложение. Дополнительно на цены влияет волатильность рубля. При этом структура предложения не меняется: за год доля студий выросла на 2 процента за счет сокращения объема однокомнатных квартир, а вот доли объектов большего формата остались такими же", — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев.

Дешевле всего квартиры – 12 тыс. рублей в Брянске и 13 тыс. рублей в Барнауле. Дороже всего обойдется снять жилье в Москве – 40 тыс. рублей за месяц аренды и в Сочи – 35 тыс. рублей, сообщает Тюменская линия.