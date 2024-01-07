Как выращивать микрозелень дома, рассказала агроном

Микрозелень пользуется популярностью в последнее время. Многие выращивают ее дома. К традиционному способу относится выращивание в горшках или ящиках с грунтом и накрыть пищевой пленкой или стеклом.

"Также можно использовать любые пластиковые контейнеры. Для поддержания влажности на дно укладывают кусок бумажного полотенца. Семена насыпают в один слой на влажную поверхность и ставят в теплое место. Для того, чтобы ускорить прорастание семян, можно накрыть контейнер пластиковой крышкой", - говорит агроном Россельхозцентра по Тюменской области Маргарита Шляпина.

Получать микрозелень можно в любое время года, что особенно актуально зимой; комнатной температуры и солнечного света из окна ей будет достаточно; микрозелень вырастает очень быстро, после срезки первой партии вторая будет готова уже через неделю.

Готовую микрозелень можно использовать в салатах, готовить смузи, украсить блюда из рыбы и мяса, сообщает АиФ-Тюмень.