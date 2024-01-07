Что мешает переменам в нашей жизни, рассказала психолог

Перемены - это эмоциональное состояние, физиологические и психологические реакции во время внутренней борьбы. Борьбы между стремлением к постоянству и желанием испытать вкус нового и неизведанного. Происходит оно из-за того, что людям требуется выйти из зоны комфорта, начать жить без старых привычек, что неудобно и сильно пугает, - поясняет психолог Лина Маевская.

- Столкнувшись с чем-то новым, человек начинает прокручивать в голове плюсы и минусы, фантазировать. Эти блуждающие в голове путаные мысли, которые не основываются на реальности, приводят к нерешительности, неуверенности и нервозности. В итоге, многие так и не начинают действовать, оставаясь в состоянии "лучше синица в руках…" А изменения – это часть нашей жизни и не нужно их бояться.

Чтобы легче принять новое, специалист рекомендует придумать мотивацию, заручиться поддержкой семьи, построить новый график дня, сообщает Мегатюмень.