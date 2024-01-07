Полезны ли противовирусные, рассказали тюменцам

Важность понимания действия противовирусных препаратов становится актуально.

Одно из самых больших заблуждений вокруг противовирусных заключается в их эффективности. Ученые и эксперты отмечают, что вопрос необходимости приема таких лекарств может быть сомнителен, так как многие из них не подтвердили свою пользу в ходе клинических испытаний.

– Что с приемом противовирусных средств, что без них организм сам справляется с вирусной инфекцией благодаря иммунитету. Поэтому прием противовирусных препаратов для мнимого лечения ОРВИ или вируса папилломы человека – выброшенные немалые деньги, – считает врач акушер-гинеколог и гинеколог-эндокринолог Анастасия Дергачева.

Подобные болезни лечатся путем закаливания организма, уменьшением общего уровня стресса, а также регулярным здоровым питанием. Существует также способ укрепления иммунитета под конкретные заболевания, а именно – вакцинация, сообщает Тюменская область сегодня.

Существует только четыре группы противовирусных препаратов с доказанной эффективностью. Среди них противогриппозные препараты, препараты для лечения гепатитов В и С, терапия для лечения ВИЧ-инфекции и противогерпетические препараты.

– Соответственно, если человек не страдает ни одной из перечисленных вирусных инфекций, прием "пустышек" в виде разрекламированных препаратов, которые якобы борются с вирусами или повышает иммунитет, бесполезен, – отмечает эксперт.