Одним из лучших городов для событийного туризма в России стал Ялуторовск

Основатель международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов посетил Ялуторовск, чтобы познакомиться с лучшим городом событийного туризма. Такой статус Ялуторовск получил в финале Международной премии на Нижегородской ярмарке.

"Мы видим, как на территории Тюменской области в каждом из городов – Тюмень, Ялуторовск, Тобольск - проходят очень интересные и яркие события. Каждый город при этом борется за внимание и время, проведенное туристами в этом городе, потому что это отлично влияет на экономику", - поделился Геннадий Шаталов.

Всего в номинации участвовали 138 населенных пунктов России, победили из которых только пять – Ялуторовск, Бирск, Выборг, Мариинск и Мончегорск, сообщает Вслух.ру.