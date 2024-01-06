Одним из лучших городов для событийного туризма в России стал Ялуторовск

Основатель международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов посетил Ялуторовск, чтобы познакомиться с лучшим городом событийного туризма. Такой статус Ялуторовск получил в финале Международной премии на Нижегородской ярмарке.
"Мы видим, как на территории Тюменской области в каждом из городов – Тюмень, Ялуторовск, Тобольск - проходят очень интересные и яркие события. Каждый город при этом борется за внимание и время, проведенное туристами в этом городе, потому что это отлично влияет на экономику", - поделился Геннадий Шаталов.
Всего в номинации участвовали 138 населенных пунктов России, победили из которых только пять – Ялуторовск, Бирск, Выборг, Мариинск и Мончегорск, сообщает Вслух.ру.
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