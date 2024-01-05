В Тюменском районе уделяют особое внимание патриотическому воспитанию

В Тюменском районе успешно реализуется федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". В 32 общеобразовательных организациях созданы и ведут работу первичные организации Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", охват – 4500 человек.

На базе 20 образовательных учреждений Тюменского муниципального района действуют отряды движения "ЮНАРМИЯ", во всех образовательных организациях работают волонтерские и тимуровские отряды. Ежегодно в ряды тимуровцев вступают все больше и больше ребят.

В 2023-2024 учебном году в районе действуют уже 82 тимуровских отрядов, в которые входит свыше двух тысяч школьников. Ребята оказывают большую поддержку ветеранам в решении многих вопросов. Зимой волонтеры и тимуровцы очищают от снега придомовые территории и подходы к домам, а летом и осенью помогают ухаживать за хозяйством: поливают и пропалывают грядки.

В Московской школе возрождается поисковый отряд "Аэлита", ведущий свою историю с 1974 года. За многолетнюю работу по сохранению памяти ветеранов 80-й Гвардейской ордена Суворова Уманской стрелковой дивизии поисковый отряд был награжден Почетным стягом и переходящим знаменем Совета ветеранов, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.