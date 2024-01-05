Разъяснительную работу на тюменских дорогах проводят тюменские автоинспекторы

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу на федеральных и региональных автодорогах, а также в населенных пунктах Тюменской области об опасных нарушениях ПДД, которые рано или поздно приводят к дорожным авариям с ранеными или даже погибшими людьми.

Автоинспекторы выявили ТОП-3 самых опасных нарушений Правил дорожного движения, которые в минувшем году стали причинами ДТП на тюменских федеральных автодорогах: превышение скорости либо несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, нарушение правил дистанции.

В Тюмени главной причиной дорожной аварийности стало нарушение очередности проезда перекрестков. Таких нарушений не становится меньше, несмотря на проводимую разъяснительную работу и контроль за движением. На втором месте – наезды на пешеходов, в том числе на пешеходных переходах, сообщает ГИБДД по Тюменской области.