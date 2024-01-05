Стало известно, кем не хотят работать тюменцы

В Тюменской области в декабре на одну вакансию дворника приходилось лишь 0,5 резюме. Такая же острая ситуация сложилась с токарями (1,1 резюме) и поварами (1,2 резюме). В дефиците - врачи (1,3), ветеринары и заведующие отделением (по 1,6 резюме). Это выяснили аналитики hh.ru, проанализировав, каких специалистов сейчас не хватает в регионе больше всего.

В целом в Тюменской области на одну вакансию приходится 3,9 активных резюме, что говорит о дефиците соискателей. По России показатели в среднем чуть хуже (3,5 резюме на вакансию) и свидетельствуют о дисбалансе спроса и предложения. По стране низкая конкуренция практически по тем же профессиональным ролям, что и в регионе, сообщает Вслух.ру.

"В этом году мы увидели небывалый разрыв между спросом и предложением. На фоне бурной активности работодателей число резюме, напротив, демонстрирует отрицательную динамику. И такая картина в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и так далее. Поэтому в среднесрочной перспективе дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда и перейдет с нами в 2024 год", – рассказала Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.