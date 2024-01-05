Тюменский врач посоветовала, как избежать пищевого отравления в праздники

Чтобы застолье не привело к неприятностям со здоровьем, несколько советов от врача тюменского многопрофильного консультативно-диагностический центра ("МКДЦ") Людмилы Оккель.

Врач-гастроэнтеролог рассказала о симптомах пищевого отравления и дала важные советы, как его избежать.

Инфекцию можно подхватить от десертов с кремом, салатов, рыбных и мясных блюд, консервов в масле и молочных продуктов. Если у вас есть подозрение на то, что тот или иной продукт питания может быть испорчен покупать или использовать в готовке его не стоит.

"Симптомы отравления могут проявиться спустя несколько часов либо суток. Наиболее характерные из них - боли в животе, температура, тошнота, озноб. У пациентов с пищевым отравлением также отмечается бледность кожи, низкое давление и изменение пульса. В случае такой реакции организма немедленно обращайтесь к врачу", - рассказала врач-гастроэнтеролог.

Врач дала еще несколько советов для профилактики отравлений в праздники:

1. Покупайте только продукты со свежим сроком годности в упаковке без деформаций, перед готовкой также проверяйте срок годности.

2. Не забывайте, перед готовкой мыть руки с мылом, а фрукты и овощи обязательно промыть водой из-под крана.

3. Выделите отдельные разделочные доски для сырого мяса и овощей, в холодильнике вам также следует хранить сырое и готовое на отдельных полках.

4. Не храните салаты и другие скоропортящиеся продукты 2 часа и более при комнатной температуре.

5. Мясо, морепродукты и яйца обязательно тщательно прожаривайте, сообщает Александра Пахомова, пресс-секретарь "МКДЦ".