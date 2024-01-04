Как поддержать организм после алкогольной интоксикации

Организму нужен отдых, потому что даже умеренное количество алкоголя выводится из организма 8-12 часов. Плохое самочувствие наутро после возлияний связано с тем, что алкоголь способствует активизации выведения жидкости из организма. Обезвоживание - защитная реакция на прием спиртного. За пару часов человек теряет до одного литра жидкости. Слабость, жажда, головокружение — симптомы, которые сигнализируют об обезвоживании.

"Если знать физиологические процессы и понимать, от чего вам "плохо" или не комфортно, то вы не совершите ошибок по восстановлению самочувствия. Этиловый спирт расщепляется, его промежуточный продукт распада — ацетальдегид — ускоряет пульс, вызывает тахикардию, увеличивает потоотделение. Затем расщепление приводит к понижению уровня глюкозы, потере важных микроэлементов. Это влияет на нервную систему, нарушается сон: и после вечернего употребления алкоголя на утро человек чувствует себя уставшим и изможденным. Но избавление от похмелья — это не столько купирование симптомов, сколько избавление от первопричины: обезвоживания. И здесь многие допускают главную ошибку: утоляют жажду новой порцией спиртного, что приводит к замкнутому кругу", — рассказала психиатр-нарколог поликлиники №17 Виктория Мамбетова.

Для начала нужно выспаться. Когда прекратится тот самый прерывистый сон, наступит крепкий нормальный — надо постараться его удержать подольше.

Для восстановления водно-солевого баланса организма необходимо пить больше чистой или минеральной воды. Также восстановлению состояния поможет хороший, но легкий нежирный завтрак: каши, овощи на пару или в пюре, курица, супы нежирные — ставка на углеводы и обволакивающие продукты.

Нельзя поддаваться появляющемуся сильному голоду и набрасываться на тяжелую жирную пищу — иначе ваша печень не справится, она в это время занята последствиями алкогольной интоксикации.

От крепкого чая и кофе следует отказаться — они могут вызвать повышение артериального давления, а значит, что "похмельное состояние" только ухудшится.

А затем: контрастный бодрящий душ и в идеале — прогулка на свежем воздухе. Изнурять себя физическими нагрузками и "выгонять похмелье с потом" не нужно — это тоже может сказаться негативно на сердечно-сосудистой системе, сообщает Вслух.ру.