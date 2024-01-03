Тюменский психолог рассказала, под какую музыку легче заснуть

20:34 03 января 2024
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Психолог Анна Рябова рассказала тюменцам, как музыка может помочь с бессонницей. Выбор подходящих композиций может существенно улучшить качество сна.

Релаксации способствует музыка с низкими темпами и атмосферными звуками. Для умиротворенного сна подойдет:
- Классическая музыка: творения мастеров, таких как Клаудио Монтеверди или Эрик Сати;
- Звуки природы: пение птиц, шум волн или леса; потрескивания костра;
- Медитативные звуки: тибетские чаши, гонги или флейты;
- Амбиент и чилл-аут музыка: инструментальные композиции без ярко выраженных ритмов и медленные мелодии, сообщает Мегатюмень.

"Динамичная и эмоциональная музыка может оказать противоположный эффект. Но стоит отметить, что каждый человек уникален – одного флейты успокоят, а другого будут раздражать. Поэтому нужно экспериментировать с разными жанрами, чтобы найти идеальный звук для себя", – рассказала Анна Рябова.

Теги: психолог , советы
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