Тюменский психолог рассказала, под какую музыку легче заснуть

Психолог Анна Рябова рассказала тюменцам, как музыка может помочь с бессонницей. Выбор подходящих композиций может существенно улучшить качество сна.

Релаксации способствует музыка с низкими темпами и атмосферными звуками. Для умиротворенного сна подойдет:

- Классическая музыка: творения мастеров, таких как Клаудио Монтеверди или Эрик Сати;

- Звуки природы: пение птиц, шум волн или леса; потрескивания костра;

- Медитативные звуки: тибетские чаши, гонги или флейты;

- Амбиент и чилл-аут музыка: инструментальные композиции без ярко выраженных ритмов и медленные мелодии, сообщает Мегатюмень.

"Динамичная и эмоциональная музыка может оказать противоположный эффект. Но стоит отметить, что каждый человек уникален – одного флейты успокоят, а другого будут раздражать. Поэтому нужно экспериментировать с разными жанрами, чтобы найти идеальный звук для себя", – рассказала Анна Рябова.