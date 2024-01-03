Больше половины тюменцев положительно оценили доступность медицинских услуг

По данным социологов ТюмГУ, 58% тюменцев считают, что медицина в Тюменской области доступна.

Специалисты выявили связь между положительными оценками и использованием электронных ресурсов. Так, тюменцы, которые записываются к врачу через Госуслуги или "Телемед72", дают положительную оценку работе поликлиник в 61% случаев против 54% у респондентов, которые не используют эти сервисы. То же касается и оценки доступности услуг – 59% против 45% соответственно.

Ученые отмечают, что проблемы возникают в основном у жителей сельских территорий. По оценкам респондентов, там уровень доступности медицинских услуг в 1,5 раза ниже, чем в городах региона. Однако правительство со временем улучшает показатели за счет выполнения нацпроекта "Здравоохранение" – строятся ФАПы, в села направляют молодых специалистов и многое другое, сообщает Мегатюмень.