В борьбе с вредителями могут помочь елки

Сосновая хвоя является хорошим средством для борьбы с вредителями, которые просыпаются ранней весной и сразу же начинают откладывать яйца.

"Чтобы не дать вредным насекомым нанести ущерб, растения нужно опрыскать настоем из сосновых веток. Для этого сосновые ветки мелко рубят топориком, заливают горячей водой. Затем емкость на 3-4 дня оставляют в теплом месте, изредка помешивая. После того как время выдержки закончится, настой нужно процедить и разбавить чистой водой примерно наполовину, добавить 2 ст.л. жидкого мыла, все хорошо перемешать. Полученным раствором опрыскивают деревья от вредителей трижды – в период набухания почек, в фазе бутонизации и после цветения. Это недорогое средство надолго избавит сад от яблонной плодожорки, долгоносика, листовертки и других вредителей", - говорит агроном филиала Россельхозцентр по Тюменской области Анастасия Проскурина.

Этот же раствор поможет защитить садовые растения от тли. Настой сосновых веток разводят водой в пропорции 1:1. Если вы планируете защищать от этого насекомого грядки с овощными культурами, то раствор должен быть более слабым – 1 часть настоя смешивают с 2 частями воды.

Хвойный опад – также замечательное средство для отпугивания слизней.

Для профилактики болезней рассаду можно опрыскивать раствором в концентрации 1:2 каждые 10-14 дней. Это средство снижает риск фитофторы, который возрастает в дождливые дни. Риск поражения мучнистой росой у огурцов и кабачков тоже значительно уменьшается, сообщает АиФ-Тюмень.