Ароматы помогут продлить ощущение праздника

Врач-оториноларинголог, специалист по ароматерапии Наталия Деева считает, нужно знать их силу и грамотно пользоваться на благо телу и душе. Ароматы материально воздействуют на организм, они легко проникают в него и встраиваются в биохимические процессы.

– Эфиры воздействуют как на физическое тело, так и на когнитивные способности человека: мышление, сознание. Вызывают ассоциации, могут подгрузить целые истории, связанные с тем или иным ароматом. Из-за этой способности эфирные масла успешно используют в психологии и реабилитации. Ароматы легко распаковывают долгосрочную память, эмоции и чувства, – комментирует доктор.

Верный способ улучшить настроение – погрузиться в облако приятных ароматов. Праздник подарят эфирные масла цитрусовых: лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут. Одолеть скуку, лень и апатию помогут иланг-иланг, имбирь, нероли, сосна и шалфей. Чтобы восстановиться после рабочих будней, стоит выбрать ароматы базилика, вербены, ветивера, герани, розы и розового дерева, сообщает Тюменская область сегодня.