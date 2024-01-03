Зимой не стоит забывать о защите глаз

В холодное время года наши глаза нуждаются в особом внимании. Как помочь глазам зимой и на что обратить внимание, рассказала врач-офтальмолог отделения глаукомы Тюменского областного офтальмологического диспансера Анастасия Власова.

Морозная погода может способствовать появлению слезотечения. Это нормальная физиологическая реакция. Однако, если присоединяется зуд, краснота глаз, а симптомы доставляют сильный дискомфорт – можно говорить о холодовой аллергии. Одним из ее проявлений может стать конъюнктивит. В этом случае следует обратиться к врачу-офтальмологу, который проведет обследование, возможно – назначит антигистаминные глазные капли. А главное – исключит другие, серьезные патологии. При этом обморожение глаз само по себе довольно редкое явление и может произойти лишь при экстремально низких температурах.

В отопительный сезон воздух в помещениях становится, как правило, сухим. В совокупности с перепадами температуры, зрительными нагрузками, коротким световым днем и недостатком освещения это может привести к дискомфорту, ощущению сухости глаз, раздражению, усталости. Поэтому зимой важно пользоваться увлажнителем воздуха, соблюдать питьевой режим, режим зрительной нагрузки, чаще бывать на свежем воздухе, сообщает Тюменская область сегодня.