В феврале стартует пятый сезон "Я в деле"

1 февраля стартует пятый сезон программы "Я в деле" стартует для тюменских студентов. Он начнется с курса "Наставник проектных команд" и сессии для кураторов регионов.

Об этом на закрытии четвертого сезона рассказала руководитель программы "Я в деле" в Тюменской области Виктория Утегенова.

Набирать студентов ссузов и вузов на бизнес-интенсивы организаторы будут в марте, а в апреле уже начнется курс, где ребята прокачают свои предпринимательские навыки.

"Далее на воршкопах эксперты посмотрят первые бизнес-наработки. У нас редко в наши программы приходят уже люди с действующими проектами. Мы всегда стараемся брать ребят с нуля, чтобы довести их до результата. Все итоги подведем в мае", - добавила она.

В предъюбилейном сезоне команда "Я в деле" охватила 1 тыс. 345 тюменских студентов. Всего участвовало шесть вузов и 11 ссузов. Их курировали более 40 наставников, сообщает Тюменская линия.