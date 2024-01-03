В "Градостроителе" прошли реабилитацию больше трех тысяч человек

На треть по сравнению с 2022 годом увеличилось количество пациентов, прошедших курс реабилитации в тюменском "Градостроителе". Только реабилитацию после острого нарушения мозгового кровообращения здесь за год получили более 600 пациентов. Еще свыше 1 600 человек прошли курс реабилитации в связи с заболеваниями костно-мышечной системы (в 2022 году - 709). С 200 до 340 увеличилось за год и число пациентов, восстановившихся после эндопротезирования крупных суставов, сообщает Наталья Колесник, пресс-служба ГАУЗ ТО ОЛРЦ "Градостроитель".

В процессе реабилитации применяется более 130 единиц медицинского оборудования. Внедрение современной техники в центре позволило увеличить количество реабилитационных процедур с 14 тысяч до 160 тысяч. "Наша команда - профессиональные и преданные своему делу специалисты, владеющие уникальными технологиями. Весь год мы продолжали повышать свои компетенции. Три врача получили подготовку по физической реабилитационной медицине, по реабилитационному сестринскому делу - 21 специалист, двое - по физической терапии, еще один сотрудник с немедицинским образованием - по эргореабилитации. И в будущем году мы будем наращивать наш потенциал", - рассказала Людмила Барсукова, главный врач ОЛРЦ "Градостроитель", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Тюменской области.