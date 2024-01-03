Тюменская ГИБДД проведут "сплошные проверки" водителей на трезвость

20:31 02 января 2024
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В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по противодействию пьяному вождению на территории Тюменской области: "сплошные проверки" водителей на трезвость, "точечные рейды", мероприятия группами нарядов на тех или иных участках улично-дорожной сети. В мероприятиях примут участие руководители муниципалитетов, депутаты, представители общественных организаций.

В 2023-м году сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении более шести с половиной тысяч водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, каждый десятый автомобилист задержан повторно за управление транспортом под воздействием алкоголя и подлежит уголовной ответственности.

С 2023 года к водителям, привлеченным повторно к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, стала применяться мера конфискации автомобилей, находящихся у них в собственности.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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