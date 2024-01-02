Арт-объект в виде дорожных знаков появился в Тюмени

На пешеходной улице Дзержинского появился арт-объект "Это знак" с мотивационными фразами. Команда Медиацентра разместила три таблички с вопросами: "что такое мечта?", "у тебя есть мечта?" и посылом "пора действовать — сделай шаг навстречу мечте прямо сейчас". Арт-объект останется в городе до 9 января.

"В череде событий так необходимо на время остановиться — мысленно ответить себе на вопросы, расположенные на знаках. С помощью арт-объектов мы хотели напомнить горожанам о том, что никогда не поздно мечтать — пора самостоятельно воплощать желания в реальность. Сейчас самое время", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Акция "Это знак" приурочена к новогоднему проекту "Сияй" от молодежных пространств Тюменской области. Также для жителей региона пройдут акции, розыгрыши, мастер-классы, квартирники и другие активности, сообщает Мой-портал.ру.