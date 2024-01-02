С тюменцами поделились рецептом полезного рождественского печенья

Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области поделились рецептом полезного рождественского печенья. Эксперты советуют добавлять меньше сахара. Например, можно заменить его спелым бананом, однако стоит помнить, что он калориен. Кроме того, лучше использовать цельнозерновую муку, а также есть вариант добавить в рецепт овсяных хлопьев, которые полны клетчатки и улучшат вкус.

Можно попробовать использовать меньше сливочного масла, но не убирать его из рецепта полностью. А чтобы сделать угощение вкуснее, в него стоит добавить семена, сухофрукты и орехи.

Рецепт полезного печенья с орехами и кунжутом

Для приготовления понадобится 1 стакан муки и 1 стакан овсяных хлопьев, 50 грамм сливочного масла, 2 куриных яйца, 2 столовые ложки сахара, полстакана грецких орехов и кунжут по вкусу. По итогу получится 500 грамм печенья общей калорийностью 1550 ккал.

Первым делом нужно истолочь грецкие орехи в ступке, а затем смешать их с овсяными хлопьями, сахаром, мукой и добавить в смесь размягченное масло. Хорошенько перемешать Взбить яйца и добавить в получившееся тесто, а потом снова перемешать его, вымесить и поставить в холодильник на 1 час.

Спустя время из текста нужно сформировать небольшие плоские печеньки, положить их на противень, предварительно застеленный пекарской бумагой, а потом посыпать кунжутом. Запекать угощение следует 15 минут при температуре в 200 градусов, сообщает Мегатюмень.