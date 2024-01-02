До 1 февраля нужно выбрать дисциплины для ЕГЭ-2024

Участники ЕГЭ-2024 должны определиться с перечнем предметов, которые они планируют сдавать весной и летом. Тюменские выпускники 11-х классов для получения аттестата должны обязательно сдать ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по математике базового или профильного уровней для получения аттестата. Будущим абитуриентам вузов потребуются результаты по русскому языку и профильной математике (базовую сдают гуманитарии).

Остальные дисциплины – по выбору, какие нужны при поступлении по выбранным направлениям.

Сдать ЕГЭ могут выпускники прошлых лет. Это актуально в ситуациях, если абитуриенты хотят улучшить прошлые результаты, впервые сдать какой-либо предмет (при смене специальности для обучения). Либо если прошлые результаты просрочены (они действительны четыре года).

Для данной категории нет обязательных предметов, так как аттестат они уже получили. Однако если результат по русскому языку и математике низкий, то они также вправе заявиться в том числе на эти дисциплины.

Вопросы можно задать по телефону: 8(3452) 56-13-84, сообщает Вслух.ру.