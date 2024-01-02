Как помочь коже в зимний период: советы косметолога

Во время морозов многие заметили, как сильно начала шелушиться кожа и стала сухой. Тут поможет крем, главное правильно его подобрать. - В холода кожа нуждается в глубоком увлажнении. Особенно, если живете в городе и много времени проводите дома и в офисе с работающими отопительными приборами, кондиционерами, которые делают воздух суше. Зимой кожу нужно и питать тоже. Чем морознее, тем крем надо использовать жирнее. В общем, учитывайте особенности своего образа жизни. Реакция кожи на холод тоже у всех разная: у одних даже после долгих прогулок на холоде лишь легкое шелушение, а у других – сильное шелушение, сухость и покраснение. Чтобы не было таких проблем, увлажняйте кожу на ночь, а питайте – утром, - рассказала косметолог Диана Ветрова.

Специалист посоветовала наносить увлажняющий крем на кожу за 40-60 минут до выхода на улицу. С приходом зимы не обязательно менять свой обычный уход за кожей, увлажнения и питания можно "добрать" масками и сыворотками. Если вы пользуетесь средством с SPF, то наносить его нужно на увлажняющий крем перед макияжем, сообщает КП-Тюмень.