Как профилактировать пищевые инфекции, посоветовала врач

Врач-инфекционист тобольской Областной больницы № 3 Людмила Герасимова напомнила о важности профилактики, которая играет важную роль в поддержании здоровья и предотвращении распространения инфекций.

1.Регулярно мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические средства на спиртовой основе.

2. Соблюдайте рекомендаций по прививкам, чтобы предотвратить распространение инфекций.

3. Избегайте близкого контакта с больными людьми: старайтесь избегать контакта с людьми, у которых есть инфекционное заболевание, особенно в период их активной симптоматики.

4. Правильно питайтесь и укрепляйте иммунитет: употребляйте питательную пищу, занимайтесь регулярной физической активностью. Достаточный сон и уменьшение стресса также помогут поддерживать иммунитет.

5. Используйте защитные средства при контакте с возможными источниками инфекций – маски, перчатки и другие средства защиты. Они помогут предотвратить передачу болезни, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).