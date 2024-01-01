Как помочь организму в похмелье, рассказала врач

Употребление большое количество различных спиртных напитков приводит к головной боли, сухости во рту, потере аппетита, обезвоживанию организма. Что нельзя делать при похмелье рассказала врач нарколог-психиатр, заведующая диспансерным отделением ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" Оксана Конищева.

Средства и методы для избавления от похмелья могут быть разными: некоторые из них действительно способны помочь, другие работают как плацебо, но есть и такие средства, которые могут только навредить.

1. Не рекомендуется париться в бане, сауне, находиться в горячих, термальных источниках. Значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, связанная с интоксикацией и водной процедурой, только усугубит плохое самочувствие и приведет к еще большему обезвоживание.

2. Запрещено голодать, переедать, злоупотреблять жирной пищей. При похмелье страдает, в том числе, и желудочно-кишечный тракт. Эта дополнительная нагрузка на печень и поджелудочную железу может спровоцировать срыв – острый панкреатит, гастрит, язву желудка.

3. При похмелье не стоит заниматься длительное время активными видами спорта или давать себе значительную физическую нагрузку. Лучше погулять на свежем воздухе или хорошенько выспаться, сообщает Тюменская область сегодня.