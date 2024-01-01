Что поможет избежать обмана на сайтах объявлений

Эксперты Авито назвали шесть основных правил безопасных покупок, которые будут полезны как начинающим пользователям агрегаторов, электронной торговли, так и опытным.

Нужно выбирать хорошо знакомые интернет-платформы и магазины. Крупнейшие из них внедряют инструменты защиты сделок и стремятся максимально обезопасить своих пользователей.

Если хотите купить что-то у продавца, стоит внимательно изучить его профиль. А это - история сделок, отзывы других покупателей. Особое внимание на рейтинг - среднюю оценку от тех, кто уже работал с ним.

"Дополнительным фактором доверия на Авито являются цифровые бэйджи - специальные знаки, которые выдаются продавцу за определенные действия. Например, значки "Реквизиты проверены" или "Документы проверены" – подтверждают, что за профилем стоит реальный человек или компания. А "Надежный продавец" подскажет о высоком уровне сервиса", - уточнили в компании.

Вместе с тем, общение с продавцом нужно вести только внутри платформы и не переходить в сторонние мессенджеры. На Авито умный чат блокирует фишинговые ссылки и предупреждает о потенциально небезопасных действиях. Если вы хотите позвонить – воспользуйтесь функцией встроенного звонка, так скроете свой номер.

Не переводите предоплату. Выбирать лучше продавца или исполнителя, который готов получить оплату по факту. Либо можно воспользоваться сервисами безопасной сделки, такими как доставка или онлайн-бронирование.