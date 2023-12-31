Стипендии главы города будут получать талантливые тюменские дети

В Тюмени талантливые дети продолжат получать стипендии главы города. Причем в 2024 году финансирование будет увеличено. В наступившем году за успехи в учебе, спорте, по линии дополнительного образования будут поощрены 250 ребят, в предыдущие два года было по 200 получателей. Сумма стипендии осталась прежней — 1000 рублей в месяц.

Общее финансирование увеличено с 2 млн 400 тысяч до 3 млн рублей. На поддержку одаренных детей в бюджете города предусмотрено 37 млн рублей. В целом на развитие человеческого капитала в 2024 будет направлено 52,4% бюджета — 22 млрд 749 млн рублей, сообщает Вслух.ру.