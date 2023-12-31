Кукла ишимской мастерицы переедет в Русский этнографический музей

Игровая кукла ишимского мастера Ирины Тарасенко была представлена в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге, где в Российском этнографическом музее (РЭМ) прошла выставка "Все куклы в гости к нам
Из 80 кукол, представленных участниками фестиваля, эксперты выделили 21. Эти произведения народного творчества, в том числе кукла "Мама" ишимской мастерицы, останутся в Российском этнографическом музее, сообщает Оксана Тагильцева, представитель "Дома ремесел" (г. Ишим).
"Год назад я прошла стажировку в РЭМ по куклам, - рассказывает мастер по традиционной кукле Ирина Тарасенко, - А в этом году решилась принять участие в конкурсе с игровой куклой "Мама" - куклой наших бабушек, переселенцев Сибири, куклой из Тюменской области. Я сделала ее по экспедиционным материалам проекта "Голоса наших предков".
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