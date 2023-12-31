Тюменцы могут познакомиться с советами экспертов о воспитании детей

Появился четвертый сезон видеоинтервью "Нетрудные подростки" с психологами, врачами, предпринимателями и другими специалистами, работающими с детьми. Эксперты ответили на вопросы родителей и поделились советами о том, как обезопасить подростка. Шесть видеороликов можно увидеть в сообществе ВКонтакте "Киберпатруль Тюменской области".

Специалист в области финансов и банковского дела, член Совета ТРО "Опора России" Владислав Самойлов рассказал об основах финансовой грамотности — о том, почему родителям важно научить ребенка обращаться с деньгами.

Заместитель главного врача по медицинской части "Центра профилактики и борьбы со СПИДом" Елена Балдина ответила на вопросы о том, как рассказать ребенку о ВИЧ, какие есть способы передачи инфекции, как выглядит носитель заболевания и в чем его опасность для человека.

Ведущий психолог тюменского регионального центра "Семья" Ксения Мазитова объяснила, какие бывают причины и последствия детской депрессии, можно ли диагностировать ее у ребенка самостоятельно. Эксперт рассказала, с какого возраста может проявляться депрессия и куда можно обратиться за помощью в случае обнаружения у подростка признаков суицидального поведения.

Также опубликованы интервью о личных границах ребенка, детском досуге и безопасности в сети, сообщает Мегатюмень.