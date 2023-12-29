Ишимцы вошли в число победителей конкурса "Президентская библиотека. Региональная сеть – 2023"

Названы имена победителей конкурса "Президентская библиотека. Региональная сеть – 2023". Конкурс проводился с 1 июля по 27 декабря 2023 года по основным и специальным номинациям для организаций-партнёров Президентской библиотеки (ПБ), на базе которых открыты региональные центры (РЦ) и центры удалённого доступа (ЦУД) к ресурсам Президентской библиотеки.

Целью конкурса являлась мотивация работников центров удалённого доступа и продвижение деятельности региональной сети Президентской библиотеки.

Участники конкурса демонстрировали свой профессиональный потенциал, инновационные практики работы и библиотечные продукты, которые могут оказать положительное влияние на продвижение деятельности региональной сети Президентской библиотеки.

Конкурс проводился по восьми номинациям: пяти основным, двум специальным и одной альтернативной. Анна Зырянова и Владимир Баянов, представляющие Ишимскую городскую централизованную библиотечную систему (г. Ишим) получили диплом I степени в специальной номинации "В объективе внимания: лучшая афиша ЦУД – 2023".

В основных номинациях "Персона года. Лучший руководитель РЦ ПБ – 2023"; "Персона года. Лучший специалист РЦ ПБ – 2023"; "Персона года. Лучший работник ЦУД – 2023" дипломы I степени получили Ирина Грохотова (Государственная библиотека Югры, Ханты-Мансийск), Екатерина Ульянова (Государственная научная библиотека Кузбасса имени В. Д. Фёдорова, Кемерово) и Эльвира Зиннатуллина (Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, г. Туймазы).

В номинации "Персона года. Лучший наставник ЦУД – 2023" были отмечены лучшие сотрудники и партнёры ЦУД, выступающие в роли кураторов при изучении и использовании информационных ресурсов Президентской библиотеки, а также в реализации различных патриотических проектов. Диплом I степени получила Людмила Ульева (Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени М. Горького, г. Волгоград).

В номинации "Персона года. Лучший читатель ЦУД – 2023" среди пользователей ресурсов Президентской библиотеки, которые активно используют источники из фонда библиотеки и участвуют в мероприятиях ЦУД, отмечены Евгений Васильев (с. Верхние Татышлы, Республика Башкортостан) и Николай Любимцев (г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).