Тюменцам рассказали о популярных согревающих напитках

Создание вкусных согревающих напитков – творчество, - уверена диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева. Она распределила такие напитки на несколько групп в зависимости от их основы.

Каркаде. Обладает пикантным кисловатым вкусом, за это завоевал множество поклонников. Кроме того, такой чай совместим с большим количеством ягод, специй. Сам он тоже является тонизирующим напитком, хотя и в меньшей степени, чем черный чай. Своим ароматом, цветочным вкусом он поднимет настроение, прекрасным дополнением станет клубника, малина, смородина, ежевика, вишня, мята.

Сбитень. Традиционный русский напиток, который сейчас все чаще стал появляться в ресторанах и кофейнях. Он делается на основе меда. Его любят в странах с холодными зимами. Рецепт прост: вода, мед и травы, которые нравятся: душица, мята, зверобой, шалфей и смесь пряностей: кардамон, корица, гвоздика. Он подается, конечно же, горячим, обладает хорошим согревающим действием, полезен при простуде.

Имбирный чай. Напитки и имбирем в холодную погоду пользуются большой популярностью, потому что этот продукт содержит эфирные масла, которые повышают тонус, улучшают термогенез, а соответственно согревают и обладают иммуномодулирующими свойствами – защищают организм, в том числе и от простуды. Имбирь может быть в составе черного и зеленого чая, но вполне хорош и в изолированном варианте, сообщает Тюменская область сегодня.