На ж/д вокзале Тюмени проведут новогоний концерт

Музыкальный сюрприз для пассажиров подготовила Свердловская железная дорога совместно с Тюменским концертно-театральным объединением. 29 декабря на импровизированной сцене, установленной на железнодорожном вокзале Тюмень, солисты вокал-группы "Санрайз" исполнят песни из советских кинофильмов.

Живое музыкальное звучание мелодий подарит слушателям праздничное настроение.

Во время выступления артистов пройдет розыгрыш пригласительных билетов на концерт "Старый Новый год с Тюменским филармоническим оркестром"; все присутствующие получат новогодние сувениры.

Вокзал Тюмень уже неоднократно становился площадкой для творческих выступлений артистов и музыкантов. Так, накануне 20-летия ОАО "РЖД" в октябре этого года здесь состоялся концерт оркестра "Камерата Сибири".