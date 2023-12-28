В Центре робототехники провели экскурсию и мастер-класс для детей участников СВО

В Центре робототехники детям рассказали о создании охранной сигнализации, функциях языка С++. Также юные гости посмотрели, как работает робот с манипулятором.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов рассказал ребятам про возможнрости обучения:

У нас открыто более 70 бесплатных классов робототехники и программирования по всей области, чтобы как можно больше ребят смогли реализовать себя в IT-среде. Возможно и вы найдете для себя здесь стимул развиваться в цифровом направлении.

Экскурсия и мастер-класс прошли при поддержке фонда “Защитники Отечества” для 13 детей из семей мобилизованных.