В Центре робототехники провели экскурсию и мастер-класс для детей участников СВО 

В Центре робототехники детям рассказали о создании охранной сигнализации, функциях языка С++. Также юные гости посмотрели, как работает робот с манипулятором.
Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов рассказал ребятам про возможнрости обучения:
У нас открыто более 70 бесплатных классов робототехники и программирования по всей области, чтобы как можно больше ребят смогли реализовать себя в IT-среде. Возможно и вы найдете для себя здесь стимул развиваться в цифровом направлении.
Экскурсия и мастер-класс прошли при поддержке фонда “Защитники Отечества” для 13 детей из семей мобилизованных.
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