Пять тюменцев стали призерами премии "Экология – дело каждого"

В Тюмени наградили призеров международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого". На премию из разных регионов России поступило более 80 тычяч работ, тюменцы отмечены в трех номинациях.

Замгубернатора Тюменской области Лариса Теплоухова на врученим наград поблагодарила ребят за внимание к вопросам экологии:

Экология – дело каждого" – это премия за интересные, нестандартные, творческие идеи, посвященные сохранению окружающей среды. Все работы наполнены ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию. Спасибо за ваш вклад в защиту природы!

Дипломы из рук руководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Гуржеева получили Валерия Гурьева, 8 лет, Ялуторовск, номинация "Экоблогер"; Даниил Григорьев, 9 лет, Тюмень, номинация "Экорисунок"; Кристина Ушакова, 14 лет, Тюмень, номинация "Экорисунок"; Ярослава Стрельцова, Тюмень, номинация "Экопросвещение"; Екатерина Севостьянова, Ялуторовск, номинация "Экопросвещение". Управление Росприроднадзора также выразило благодарность родителям юных призеров.