Более 300 сотрудников МЧС будут нести дежурство в Тюменской области в новогодние дни

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В Тюмени состоялась пресс-конференция по работе подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области в новогодние праздники, участие в ней приняли начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Дмитрий Прядко и заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы областного главка Максим Шатунов.

Прдеставители МЧС сооьбщили, что в регоне с 4 декабря по 8 января проводится комплекс профилактических мероприятий, в новогодине дни работа будет усилена: