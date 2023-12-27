Более 300 сотрудников МЧС будут нести дежурство в Тюменской области в новогодние дни

В Тюмени состоялась пресс-конференция по работе подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области в новогодние праздники, участие в ней приняли начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Дмитрий Прядко и заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы областного главка Максим Шатунов.
Прдеставители МЧС сооьбщили, что в регоне с 4 декабря по 8 января проводится комплекс профилактических мероприятий, в новогодине дни работа будет усилена:
На территории области в праздничных мероприятиях будет задействовано свыше 1400 объектов, в том числе 706 объектов с массовым пребыванием детей. В период праздничных дней спланирована группировка сил и средств от РСЧС в составе 954 человека и 385 единиц техники, в том числе от МЧС России 336 человек и 202 единицы техники.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru