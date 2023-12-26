Волонтеры "Газпромнефть-Развития" исполнили мечты особенных детей

Волонтеры "Газпромнефть-Развития" устроили настоящий праздник для воспитанников дома-интерната в тюменском селе Успенка. В рамках акции "Письмо Деду Морозу", сотрудники предприятия исполнили заветные желания детей, которые загадывали их в своих письмах в канун Нового года.

Нефтяники организовали мастер-классы по созданию новогодних игрушек и украшению шоколадных открыток. Продолжением праздничной программы стали яркое научное шоу и шоу мыльных пузырей от приглашенных артистов. В конце детям вручили подарки, которые они просили у Деда Мороза: наборы для творчества, спортивный инвентарь, гаджеты, игрушки и сладости.

Акция была реализована при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Екатерина Паймулина, начальник управления по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Развития", отметила, что волонтерство – одно из приоритетных направлений социальной деятельности компании.

"Наши сотрудники – активные участники и инициаторы экологических проектов, реализуемых на территории деятельности компании, они оказывают помощь приютам для бездомных животных, заботятся о пенсионерах. Акция “Письмо Деду Морозу” – многолетняя традиция. В этом году мы провели ее в новом формате и вместе смогли подарить ребятам частичку новогоднего волшебства и создать атмосферу праздника", – рассказала она.



Самих волонтеров тоже удалось удивить – ответными подарками от воспитанников интерната, которые смастерили для них кукол, домовых и игрушки в виде драконов. Волонтер предприятия Иван Тушов, подчеркнул, что доброта является самой большой силой, и участникам акции удалось подарить маленькое чудо тем, кому особенно нужна родительская забота, ласка и тепло.

Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Развитие".