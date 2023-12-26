Победители "Абилимпикса" получили образовательные сертификаты

26 декабря в Тюмени вручены благодарности образовательным организациям и именные сертификаты победителям Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 2023.

Сборная Тюменской области достойно представила регион на федеральном уровне и привезла шесть медалей разного достоинства.

"Ваше желание бороться за право быть лучшим в своем деле заслуживает уважения и восхищения. Вы уже профессионалы высокого класса, я желаю вам успешного развития карьеры, неиссякаемых сил для реализации новых проектов и веры в себя", - отметил директор департамента труда и занятости населения ТО Александр Сидоров.

Финансовое обеспечение сертификатов за первое место составляет 100 тысяч рублей, второе место - 75 тысяч рублей, за третье - 50 тысяч рублей. Сертификаты возможно реализовать на адаптированное дополнительное профессиональное образование или средства реабилитации.

Сертификаты получили победители и призеры Национального чемпионата:

Старикова Виктория, 1 место в компетенции "Поварское дело" (специалисты).

Мингазова Полина, 2 место в компетенции "Поварское дело" (студенты).

Наймушина Дана, 2 место в компетенции "Массаж"(школьники).

Шилова Анастасия, 3 место в компетенции "Карвинг" (специалисты).

Ульянов Александр, 3 место в компетенции "Столярное дело" (специалисты).

Кравченко Дмитрий, 3 место в компетенции "Робототехника" (студенты).

Впервые всем победителям и призерам регионального чемпионата были вручены сертификаты от Правительства Тюменской области. Обладатель сертификата, в соответствии с его пожеланиями, может пройти обучение в любой профессиональной образовательной организации Тюменской области.