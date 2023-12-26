Тюменское реготделение "Юнармии" вновь вошло в число лучших в стране

В Москве прошло последнее в этом году заседание главного штаба "Юнармии". На нём объявили результаты смотра-конкурса, которые проводят ежегодно. В этом году региональное отделение заняло второе место в своей группе, а по всей России – девятое.

На конкурсе федеральный штаб ежегодно подводит итоги работы всех отделений. Учитываются отчеты, количество отрядов и детей, проведенные мероприятия и их масштаб, ведение социальные сетей – информационной деятельности и многое другое.

Кроме того, на прошедшем заседании утвердили новую стратегию развития движения региональной организации и приняли ряд важных решений.

Юнармейское движение развивается в области с 2016 года. Всего в движении "Юнармия" более 9,6 тысячи человек и 428 юнармейских отряда на базе школ, учреждений дополнительного образования, колледжей, общественных организаций.

Региональное отделение в течение пяти лет является лучшим в Уральском федеральном округе. В большинстве школ региона появились новые отряды в формате юнармейских классов или школьных объединений. Юнармейцы занимаются по программам дополнительного образования, вовлечены в различные формы досуговой или событийной занятости.

Стоит отметить, что в мае этого года состоялся Всероссийский конкурс "Лидеры ЮНАРМИИ". Там воспитанник центра "Аванпост" Никита Кожухов занял третье место в номинации "Исследователь" в категории до 14 лет. Никита представлял свой проект-исследование "Генерал невидимого фронта Павел Михайлович Фитин".