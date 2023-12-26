В Тюменской области в 2024 году появится три новых точки "Гений места"

Министерство культуры России и Российская государственная библиотека объявили новых участников проекта "Гений места". Точки концентрации талантов появятся еще в 123 библиотеках России. Больше всего в стране новых "Гениев места" откроется в тюменской "матрешке" – 13 точек: по три – в Тюменской области и Югре семь – на Ямале.

Победителями конкурсного отбора в Тюменской области стали библиотека-филиал № 4 имени М.М. Пришвина города Тюмени, Казанская центральная районная библиотека имени И.М. Ермакова, Малозоркальцевский сельский филиал библиотечной системы Тобольского района.

Тюменская библиотека имени Пришвина была открыта в статусе модельной в 2022 году и продолжает работу по направлению креативных индустрий "Новые медиа". Казанская библиотека имени Ермакова модельная с 2023 года; в проекте "Гений места" ставит основной целью создание условий для развития у молодежи знаний и компетенций в сфере медиатехнологий и организовать на базе библиотеки студию "МедиаДвиж". В библиотеке Тобольского района в студии "Я – мультипликатор" начнется работа по созданию мультфильма по произведению тюменского писателя Константина Лагунова.

Проект "Гений места" стартовал в 2021 году по инициативе Министерства культуры Российской Федерации в рамках федерального проекта "Придумано в России" и направлен на развитие креативных индустрий в регионах, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, а также сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России.