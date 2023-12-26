Тюменцы приняли участие в открытии главной городской ёлки Краснодона

C новогодней программой в подшефном городе выступили артисты Дворца национальных культур "Строитель". Участникам праздника они представили театрализованное представление и сыграли в новогодние игры.

Тюменцы отметили, что жители Краснодона встретили их очень тепло и радушно, а после хоровода еще час не отпускали - делали общие фотографии.

Сегодня творческий коллектив посетит Краснодонский учебно-воспитательный комплекс "Забота" и специальную (коррекционную) школу-интернат в г. Суходольске. Воспитанникам будет показана театрализованная интерактивная программа "Новогодняя сказка о волшебных открытках".

Директор департамента культуры Елена Майер отмечает, что Тюменская область больше года развивает культурное сотрудничество с Краснодоном.

За это время творческим коллективам подшефного города были подарены учебники и книги, сценические костюмы, музыкальные инструменты. В сентябре прошлого года Тюменским музейно-просветительским объединением для Краснодонского ордена Дружбы народов музея "Молодая гвардия" была создана экспозиция "2014-2022. Возвращение", разработаны виртуальные туры об истории молодежного антифашистского партизанского движения в Краснодоне и об истории Тюменской области. В рамках сотрудничества проходят и методические онлайн-встречи библиотекарей двух территорий.