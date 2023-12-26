"Пионер" зовет гостей на празднование 65-летия со дня открытия

В конце декабря 1958 года на месте Ленинского сада и улицы Бульварный тупик завершилось строительство здания нынешнего Центра искусств и культуры "Пионер". 26 декабря в 18:30 в честь юбилея в нем проведут праздничное мероприятие.

Вот уже 65 лет Дворец живет и дышит творчеством, находится в центре самых ярких событий, идет в ногу со временем, не забывая при этом о богатейшем наследии. Дружный коллектив Дворца является одной большой, сплоченной семьей, где бережно хранят уважение к прошлому и верность традициям. Эти ценности передаются и новым поколениям юных талантов.

В юбилейный вечер гостей праздника ждет концерт с лучшими номерами всеми любимых заслуженных коллективов "Пионера", которые начинали в этих стенах свой творческий путь. Здесь встретятся те, кто в разные годы работал во дворце, кто создавал и открывал новое, кто сохранял и передавал традиции от поколения к поколению, кто помнит, каким дворец был 10, 20, 30 лет назад, и многие другие, благодаря кому "Пионер" по сей день остается главным местом притяжения для всех жителей Тюменской области. "Будем рады встрече с выпускниками и сотрудниками прошлых лет!" - отмечают организаторы.