Тюменцам рассказали, какую из улиц города назовут именем первого секретаря тюменского обкома КПСС

Улица Геннадия Богомякова появится радом с улицами не менее известных тюменцев - она будет проходить перпендикулярно улицам Василия Малкова и Сергея Корепанова. Предложение ООО "Тюменнефтекомплектгазстрой" поддержала комиссия по топонимике, сообщили в администрации Тюмени.

Богомяков Геннадий Павлович – инженер-гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук, первый секретарь Тюменского обкома КПСС в 1973–1990 гг., организатор создания топливно-энергетического комплекса СССР, внёсший большой вклад в развитие промышленности и сельского хозяйства Тюменской области, награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени.

В опросе по этому топониму на портале "Я решаю!" приняли участие 174 человека, из них 162 выразили согласие на новое имя улицы местного значения шириной 30 метров.