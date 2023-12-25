Жителей Тобольска проинструктировали, что делать при обнаружении беспилотников

Алгоритм действий граждан при обнаружении беспилотного воздушного судна опубликовала администрация города Тобольска.

Граждане, обнаружившие БВС, которое находится в воздушном пространстве города Тобольска, над объектами промышленности, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, просьба незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

В сообщении указать:

- место и время обнаружения БВС;

- тип и направление полета БВС;

- наличие или отсутствие на БВС средств поражения, фото- и видеосъемки (при наличии визуальных возможностей);

- по возможности поддерживая связь с правоохранительными органами, организовать визуальное наблюдение за БВС с целью определения места его запуска/посадки.

Телефоны правоохранительных органов и экстренных служб:

- Отделение в г. Тобольске РУФСБ России по Тюменской области - 25-05-46;

- МО МВД России "Тобольский" - 25-23-70, 102;

- Тобольское МОВО - филиала "ФГКУ УВО ВНГ России по Тюменской области" - 24-33-49;

- ЕДДС г. Тобольска - 24-67-01, 112.