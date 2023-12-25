Жителей Тобольска проинструктировали, что делать при обнаружении беспилотников

Алгоритм действий граждан при обнаружении беспилотного воздушного судна опубликовала администрация города Тобольска.
Граждане, обнаружившие БВС, которое находится в воздушном пространстве города Тобольска, над объектами промышленности, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, просьба незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.
В сообщении указать:
- место и время обнаружения БВС;
- тип и направление полета БВС;
- наличие или отсутствие на БВС средств поражения, фото- и видеосъемки (при наличии визуальных возможностей);
- по возможности поддерживая связь с правоохранительными органами, организовать визуальное наблюдение за БВС с целью определения места его запуска/посадки.
Телефоны правоохранительных органов и экстренных служб:
- Отделение в г. Тобольске РУФСБ России по Тюменской области - 25-05-46;
- МО МВД России "Тобольский" - 25-23-70, 102;
- Тобольское МОВО - филиала "ФГКУ УВО ВНГ России по Тюменской области" - 24-33-49;
- ЕДДС г. Тобольска - 24-67-01, 112.
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