В Тюменской области завершился проект по истории военной медицины

Завершилась работа проекта по истории медицины военного времени региона "10 граней патриотизма". Школьники и студенты Тюмени и Тюменского района научились основам оказания первой медицинской помощи и дешифровке фронтовых посланий, узнали механику работы фельдшерско-акушерской школы и познакомились с биографией выдающихся медицинских деятелей

В проекте приняли участие более 300 школьников и студентов. Квест состоял из 10 направлений патриотизма: "Наука", "Семья", "Культура", "Защита Отечества", "Спорт", "Педагогика", "Медиа", "Экология", "Добровольчество", "История".

Участники попробовали себя в военной медицине: учились накладывать повязки, оказывать первую помощь раненым и проводить сердечно-легочную реанимацию. Кроме того, участники прошли обучение в фельдшерско-акушерской школе, узнали о работе госпитальной аптеки и выяснили причины распространенных заболеваний среди солдат во время Великой Отечественной войны. Также молодежь Тюмени научилась на время собирать и разбирать автомат Калашникова и разгадывать шифр в фронтовых посланиях — так участники зарабатывали валюту игры. На полученные средства они собирали сумку медицинской сестры для оказания неотложной помощи.

— С помощью нашего проекта мы хотели сформировать у молодежи чувство патриотизма к родному краю и гордости за страну через профессию медицинского работника. Молодые люди узнали, как можно реализовать себя и быть патриотом в мирное время, — рассказала Татьяна Черкашина, руководитель проекта "10 граней патриотизма".

Проект "10 граней патриотизма" — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Татьяна Черкашина выиграла 80 000 рублей на реализацию своего проекта, сообщает Мегатюмень.