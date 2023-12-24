О полезных свойствах кальмара рассказали тюменцам

Употребляя кальмара регулярно, вы поддерживаете правильный баланс нужных микроэлементов в организме. Его варят, жарят, тушат, запекают, маринуют, сушат и даже едят сырым. Управление Роспотребнадзора называет минимум 5 причин, из-за которых стоит включить кальмар в свой рацион.

Низкая калорийность

Мясо кальмара легко усваивается, содержит много белка и при этом довольно низкокалорийное: 75–85 ккал на 100 граммов. Таким образом, его можно употреблять тем, кто следит за своим весом.

Витамины группы В

Важнейшие для организма витамины группы В, в частности, В12, В6 и В3 также в кальмаре в достатке. Именно эти элементы влияют на иммунитет, поддерживают работу пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой систем, влияют на состояние ногтей и волос.

Источник йода

Незаменимый компонент гормонов щитовидной железы – йод. Врачи советуют включать богатые им продукты в пищу жителям Тюменской области, так как нам его зачастую не хватает. Он важен для обмена веществ и энергетического обмена. В кальмаре много йода: в 100 г продукта может содержаться до 200% суточной нормы.

Цинк и кобальт

Об этих минералах мы слышим обычно реже, чем о йоде и витаминах группы В. Тем не менее оба элемента важны для формирования качественного иммунитета, а также для нормальной работы нервной системы и обмена веществ, здоровья костей, кроветворения, работы миокарда, усвоения железа.

Омега-3 жирные кислоты

Как и все морепродукты, кальмар полезен высоким содержанием омега-3 жирных кислот. В 100 граммах продукта их может быть до 83% суточной нормы. Эти элементы строят оболочки нейронов в нервной системе, влияют на возможность появления воспалений и предотвращают сердечные болезни, сообщает Тюменская область сегодня.