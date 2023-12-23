В штаб-квартире серебряного добровольчества Тюменской области более 7 тысяч волонтеров

Приоритетным направлением деятельности серебряных добровольцев является социальное. Волонтеры организуют занятия в трех отделениях для людей с деменцией, отделении центра "Милосердие". Также волонтеры общаются с детьми, оставшимися без попечения родителей, при центре "Семья", сообщает Тюменская линия.

"На сегодняшний день к волонтерству присоединяются только женщины. По районам и городам региона где-то появляются мужчины. Я проставляю часы на платформе dobro.ru. Кураторы из районов отправляют мне информацию, там есть мужские фамилии. Нам в Тюмени тоже хочется, чтобы приходило больше мужчин. Приходите к нам, у нас здорово, у нас позитивно заряженные бабушки. С нами будет комфортно", - рассказала лидер штаб-квартиры серебряного добровольчества Тюменской области Светлана Шульц.

"Самое главное, волонтерство дает общение, которого в наше время не хватает. Кроме этого, добровольчество дает уникальную возможность поездить по России, посетить другие города, поучаствовать в мероприятиях всероссийского, международного уровней, найти друзей из других регионов. Я много, куда ездила. Но самое запоминающееся для меня - участие в акции "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Из недавних событий запомнился фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге, где от нашей организации ездили десять волонтеров-бабушек, прекрасно там отработали. В этом году я была на "Студенческой весне" в Перми и Уфе. Плюс поисковая работа в раскопках в Старорусском районе Новгородской области", - добавила лидер штаб-квартиры серебряного добровольчества Тюменской области.