Тобольская молодежь приняла участие в проекте по повышению психологической грамотности

Завершился проект по повышению психологической грамотности и освещению важности эмоционального состояния "Привет! Давай поговорим". В проекте приняли участие 83 молодых человека в возрасте от 17 до 27 лет: школьники, студенты и рабочая молодежь города. Участники посетили лекции по психологии и нутрициологии, мастер-класс по телесной практике и чайные церемонии.

На мастер-классе по телесной практике участникам рассказали о влиянии чувств, эмоций и стресса на тело, способах расслабления и распознавания сигналов организма. На второй лекции тоболяки узнали, что такое эмоциональный интеллект и интуиция. Также участникам рассказали, как понимать себя и других и выстроить здоровые взаимоотношения. На закрытии проекта молодые люди города посетили чайную церемонию — поделились впечатлениями от участия и подвели итоги проекта.

— С помощью нашего проекта мы хотели помочь молодым людям города развить навыки эмоциональной грамотности и психологической саморегуляции. Тоболяки узнали о важности внутреннего состояния, его влиянии на повседневную жизнь, а также получили практические советы по заботе о себе, — рассказала Алина Суворова, руководитель проекта "Привет, давай поговорим!".

Проект "Привет, давай поговорим!" — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Алина Суворова выиграла 50 000 рублей на его реализацию, сообщает Мегатюмень.