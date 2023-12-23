Ишимское сельхозпредприятие подтвердило статус семеноводческого

13:39 23 декабря 2023
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Статус семеноводческого хозяйства подтвердило предприятие "Опеновское" из Ишимского района. Оно является оригинатором и патентообладателем сорта яровой пшеницы Ишимская-12. Сорт высокопродуктивный, устойчивый к полеганию и болезням. Он хорошо зарекомендовал себя в засушливом сезоне 2023 года – аграрии смогли собрать более 40 центнеров с гектара.

"Вывели новый сорт яровой мягкой пшеницы Ишимская-12. Направление нашей селекции - это все-таки вывести такой генотип, который будет устойчив к засухе", - рассказал главный агроном "Опеновское" Сергей Абакумов.

За последние пять лет на сушильно-сортировальном комплексе № 2 заменили зерноочистительную машину Омега-122 на другой тип с увеличенным решетным станом. Также построили два склада напольного хранения и приобрели четыре аэратора ПВУ-1 для активной вентиляции зерна в буртах. Для посева опытных участков и размножения оригинальных семян зерновых и зернобобовых культур используется сеялка VITA СЗ-5,4А.

Статус семеноводческого хозяйства определила экспертная комиссия. Ее члены провели осмотр и проверку производственных улучшений. По итогам его, ООО "Опеновское" выдан новый сертификат на предстоящие пять лет, уточнили в Росельхозцентре Тюменской области, сообщает Тюменская линия.

Теги: Ишим , предприятие , сельхоз
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