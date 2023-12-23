Тобольская санавиация помогает жителям отдаленных районов

Почти 200 вылетов в 2023 году совершила бригада скорой помощи территориального центра медицины катастроф тобольской Областной больницы №3. Также на их счету более 230 госпитализированных человек. Экстренные вызовы приходили медикам в случаях необходимости помощи взрослым и детям с травмами, пневмонией, кровотечениями, инсультами и инфарктами, а также в связи с патологиями желудочно-кишечного тракта и, конечно, обморожениями.

Так, например, с помощью санавиации в начале года кардиолог и эндокринолог ОБ № 3 проводили выездные консультации для жителей Заболотья, осматривая на дому маломобильных пациентов. В результате таких осмотров эндокринолог впервые выявил сахарный диабет, а кардиолог назначил пациенту коронароангиографию. Пациентов с врачами на вертолете доставили в отделения стационара больницы для расширенного обследования и лечения, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).

Весной медицинская бригада эвакуировала лесника с места недавно потушенного пожара. Когда он осматривал на предмет возможных возгораний болотистый участок леса, на мужчину внезапно упало обгоревшее у основания дерево. – Медицинская бригада дежурит в круглосуточном режиме и всегда готова к оказанию экстренной помощи жителям труднодоступных районов с длительной сезонной изоляцией. Пациентам в полной мере доступны специализированная и высокотехнологичная медпомощь на базе тобольской ОБ № 3 и медучреждений Тюмени, – подчеркнул заведующий отделением центра медицины катастроф по городу Тобольску Олег Алымов.